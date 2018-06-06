Международная конференция о проблемах врачебной этики пройдет в Витебске

6 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Международная медицинская конференция "Проблемы врачебной этики в современном мире" 7-8 июня соберет в Витебске около 90 участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На ежегодную конференцию, которая состоится в стенах облисполкома, прибудут эксперты из Беларуси, Нигерии, Украины, Шри-Ланки, Польши, Франции и Ватикана. В работе форума примут участие представители областной власти, медики, теологи, ученые, посол Ватикана в Беларуси Габор Пинтер и священник из Ватиканского департамента по служению интегральному развитию человека Дариуш Герс. Также за работой конференции будут наблюдать по видеосвязи медицинские работники районов Витебской области. Перед началом форума апостольский нунций ознакомится с работой учреждений здравоохранения областного центра.

На протяжении двух дней участники конференции будут обсуждать духовные аспекты борьбы с абортами и эвтаназией, биоэтики в современной медицине, родовспоможения, педиатрии и трансплантология. Рассмотрят эксперты также вопросы профилактики алкоголизма и наркомании, формирования здорового образа жизни. В конце каждого из двух дней форума пройдут дискуссии.

Конференция проводится по инициативе Витебской епархии Римско-католической церкви и Витебского облисполкома при участии трех государственных вузов областного центра: медуниверситета, университета имени П.М.Машерова и академии ветеринарной медицины. Духовными кураторами форума уже второй год станут священники Общества Иисуса. В свое время иезуиты служили на территории Витебской губернии в Орше, Полоцке и Витебске. Знаменитый иезуит, ученый-энциклопедист Габриель Грубер (1740-1805) принес славу Полоцкому коллегиуму как одному из лучших университетов Европы.-0-