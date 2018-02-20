Международная конференция по вопросам образования и корпоративных коммуникаций пройдет в Минске

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности" пройдет в Минске 22-23 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

"Форум направлен на обмен опытом между исследователями, преподавателями, представителями профессионального сообщества и работодателями по вопросам современных тенденций в области корпоративных коммуникаций, а также оптимизацию процесса подготовки специалистов", - сказали в пресс-службе.

Участниками конференции станут более 50 преподавателей, ученых и практиков из Беларуси, России и Украины. Планируется обсудить темы, касающиеся вопросов связей с общественностью, рекламы и журналистики, их социальной миссии; роли высшего образования в формировании профессиональной этики специалиста; методических особенностей преподавания рекламной и PR-коммуникации в рамках высшего и последипломного образования и др.

В первый день пройдет пленарное заседание, где рассмотрят актуальные тренды и перспективы развития корпоративных коммуникаций. Также состоится работа круглого стола "Образование в сфере корпоративных коммуникаций: традиции vs. инновации" (ул. Кальварийская, 9).

На следующий день, 23 февраля, на базе Мемориального музея-мастерской З.И. Азгура (ул. З.Азгура, 8) организуется дискуссионная площадка "Коммуникативное пространство города" и пройдет презентация креативных проектов. Заинтересованным для посещения мероприятий второго дня форума необходима предварительная регистрация.

Организатором конференции выступает кафедра технологии и коммуникации Института журналистики БГУ.-0-