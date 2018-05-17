Международное сотрудничество способствует внедрению принципов устойчивого развития - Минприроды

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное сотрудничество способствует внедрению принципов устойчивого развития, заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель во время 18-й Международной научной конференции "Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что внедрение принципов устойчивого развития, продвижение экологических инноваций, обеспечение экологической безопасности невозможно без тесного международного сотрудничества, привлечения иностранных инвесторов. Поэтому мы активно используем платформу международного взаимодействия для решения природоохранных задач, повышения доступности экологических технологий, - сказал Андрей Хмель. - Только экологически подготовленное общество может обеспечить устойчивое развитие государства. Поэтому формирование системы непрерывного экологического образования, ее законодательное совершенствование, подготовка кадров в области экологии является одним из направлений деятельности Минприроды во взаимодействии с другими государственными структурами и общественными объединениями".

Представители разных стран собрались на конференции для обсуждения наиболее важных вопросов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. "Происходящие в мире социально-экономические процессы и связанные с ними новые риски и вызовы, в том числе экологического характера, заставляют нас искать наиболее эффективные пути реализации экологической политики государства. Наглядным выражением такого нового подхода к воздействию на окружающую среду стало внедрение принципов зеленой экономики, которые обеспечивают устойчивое развитие, основанное на поддержании баланса экономического роста, повышении качества жизни и сохранении природной среды. В нашей стране накоплен немалый опыт в этой сфере. Мы активно реализуем ряд государственных и отраслевых программ экологической направленности", - отметил замминистра.

Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века" проходит 17-18 мая в Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ при поддержке Министерства образования, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, Общественного совета Базовой организации по экологическому образованию стран СНГ, Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, Республиканского института профессионального образования. В форуме принимают участие студенты, магистранты и аспиранты из Беларуси, России, Украины, Армении, Германии, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Индии и других стран.

Во время конференции запланировано проведение заседания Общественного совета Базовой организации государств - участников СНГ по экологическому образованию, а также ряда секций и круглых столов. В частности, на базе Палаты представителей Национального собрания пройдет круглый стол "Экологическое законодательство и формирование мировоззрения человека в интересах устойчивого развития Республики Беларусь".-0-