Международный день коренных народов отмечается 9 августа

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день коренных народов ежегодно отмечается 9 августа.

На протяжении многих лет коренные народы отстаивают право сохранить свою культуру, владеть исконными территориями и распоряжаться природными ресурсами. Несмотря на различия в происхождении и традициях, коренные народы по всему миру сталкиваются со схожими проблемами. В подавляющем большинстве стран они относятся к категории наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения. Тяжелые экономические условия, добыча природных ресурсов на землях традиционного расселения, загрязнение окружающей среды заставляет людей сниматься с насиженных мест в поисках лучшей доли.

"370 млн человек, живущие в более чем 90 странах мира. Носители уникальной культуры и традиций, унаследованных от предков. Коренные малочисленные народы - это лишь 5% всего населения Земли, но при этом 15% беднейших жителей планеты", - говорится в сообщении Радио ООН.

Фото ЮНИСЕФ

"Коренные народы поддерживают тесную духовную связь со своими землями и их природными богатствами. Однако все чаще им по разным причинам приходится перемещаться, как внутри стран, так и за их пределы. Иногда это перемещение происходит насильственно, без предварительного согласия", - отмечается в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Фото ООН / Эван Шнайдер

Генеральный секретарь выразил надежду, что празднование Международного дня коренных народов станет еще одним поводом напомнить мировому сообществу о необходимости выполнять принятую ООН Декларацию о правах коренных народов - с тем, чтобы все без исключения представители малочисленных народов могли жить в благополучии, сохраняя и приумножая свои традиции.

Для того чтобы привлечь внимание к положению коренных народов, Генассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов.-0-