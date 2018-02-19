Международный профсоюзный форум о создании зеленых рабочих мест пройдет в Минске

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места" пройдет в апреле в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Список стран-участниц еще формируется. По словам начальника главного управления международного сотрудничества аппарата Совета ФПБ Андрея Усольцева, форум будет сфокусирован на зеленой инициативе Международной организации труда (МОТ), которая нацелена на практическую реализацию принципов достойного труда при переходе к экологически чистому устойчивому пути развития.

Участники планируют обсудить опыт и перспективы создания зеленых рабочих мест в различных отраслях экономики. В центре внимания также будет содействие экономическому росту, полной занятости и достойному труду для всех. Спикеры обсудят развитие системы социальной защиты работников, улучшение благосостояния и качества их жизни в контексте перехода к зеленой экономике. Состоится дискуссия на тему совершенствования подходов к образованию и профессиональной подготовке, направленных на создание зеленых рабочих мест, и повышения профессиональной мобильности работников.

Зеленая экономика направлена на улучшение качества жизни человека, сохранение и восстановление окружающей среды и эффективность использования ресурсов. Важные направления этой концепции - организация и развитие зеленых рабочих мест, повышение благосостояния людей и снижение уровня безработицы путем использования рабочей силы на предприятиях с экологически эффективным производством. Принципы зеленой экономики отражены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года.

Встреча станет очередным шагом ФПБ на пути продвижения и реализации Инициатив столетия МОТ и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой ООН.-0-