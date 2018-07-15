Международный слет скаутов открывается 16 июля в Беларуси

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный слет скаутов "4-й Евразийский Скаутский Джамбори" открывается 16 июля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белорусской республиканской скаутской ассоциации (БРСА).

Джамбори пройдет в Столбцовском районе. Здесь соберутся скауты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины, а также представители национальных скаутских организаций дальнего зарубежья. Свое участие в слете подтвердил генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения Ахмад Алхендави.

В БРСА рассказали о программе Джамбори. Так, 18 июля в Международный день на слете будет представлена культура государств-участников. Страна-хозяйка представит свой культурно-исторический потенциал 20 июля на празднике "Беларусь сустракае сяброў!". Масштабное интерактивное действие планируется в честь 30-летия белорусского скаутинга.

Ключевыми темами Джамбори станут "Дети и молодежь – посланники мира" и "Диалог о мире". Дискуссия будет способствовать расширению международных связей, поликультурному образованию детей и молодежи, установлению кросс-культурных коммуникаций, популяризации туристического потенциала Беларуси, уверены в БРСА.

Слет проводится при поддержке Всемирной организации скаутского движения.-0-