Межрайонные онкодиспансеры Беларуси переориентируют на раннее выявление рака

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонные онкологические диспансеры Беларуси переориентируют на раннее выявление рака, сообщил журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Олег Суконко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Межрайонные диспансеры немного перепрофилируем, сделаем так называемые скрининговые центры. Мы сейчас всю систему перестраиваем на то, чтобы выявлять раковую опухоль в ранней стадии - это задача номер один. И средства начали вкладывать именно в оснащение этих небольших диспансеров", - сказал Олег Суконко.

Межрайонные онкодиспансеры функционируют в Полоцке, Бобруйске, Пинске, Мозыре и других городах.

Благодаря наличию национального канцер-регистра можно проанализировать, какие возрастные группы наиболее подвержены определенным болезням. На обследование будут приглашены определенные контингенты здоровых лиц, то есть пройдет так называемый популяционный скрининг.-0-