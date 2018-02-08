Межведомственный совет при КГК согласовал критерии оценки степени риска для выборочных проверок

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности при Комитете госконтроля рассмотрел и согласовал критерии оценки степени риска для отбора субъектов хозяйствования при проведении выборочных проверок. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Второе заседание межведомственного совета под председательством главы контрольного ведомства Леонида Анфимова состоялось сегодня при участии представителей постоянной комиссии по рассмотрению критериев оценки степени риска, которая была создана на первом заседании. В состав комиссии были включены представители КГК, Генпрокуратуры, ряда министерств, а также Мингорисполкома, Госстандарта, Департамента по предпринимательству Минэкономики, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С.Кунявского, Республиканской конфедерации предпринимательства. Именно эта комиссия в ходе девяти заседаний рассмотрела разработанные критерии, которые представили все 39 контролирующих и надзорных органов республики.

"Критерии должны быть функциональными и решать задачу выбора для проверок именно тех субъектов хозяйствования, где риск совершения правонарушений максимально высок", - отметил Леонид Анфимов, открывая заседание совета. По его словам, в основу должен быть положен детальный анализ деятельности предполагаемых к проверкам субъектов.

Методика формирования системы оценки степени риска утверждена 22 января 2018 года постановлением Совета Министров №43. Она базируется на принципах невмешательства в деятельность добропорядочных и законопослушных субъектов, которые своевременно и в полном объеме уплачивают налоги.

После того как согласованы критерии оценки, план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года будет сформирован до 15 декабря 2018 года.

Межведомственный совет - коллегиальный орган, обеспечивающий взаимодействие контролирующих и надзорных органов. Среди его основных задач - анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности и разработка предложений по повышению ее эффективности; снижение проверочной нагрузки на субъекты хозяйствования; формирование прогрессивных направлений развития контрольной (надзорной) деятельности и внедрение передового зарубежного опыта в деятельность соответствующих органов Беларуси.-0-