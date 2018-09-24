Миграционная ситуация в Беларуси не вызывает серьезных опасений - Шуневич

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционная ситуация в Беларуси не вызывает у милиции серьезных опасений. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

О бытовых преступлениях, миграции и "Динамо" - Лукашенко принял с докладом Шуневича В первую очередь глава государства поинтересовался криминогенной ситуацией в стране за прошедший период этого года. Особое внимание он обратил на совершаемые преступления в быту, а также ситуацию в сельской местности.

"В настоящее время, если говорить в целом о миграционной ситуации в стране, она не вызывает у нас серьезных опасений ни с точки зрения притока иностранцев, ни с точки зрения криминогенного аспекта их пребывания на нашей территории. Количество преступлений, совершаемых ими, не увеличивается", - констатировал Игорь Шуневич.

По его словам, МВД очень взвешенно подходит к вопросу временного и постоянного пребывания в стране иностранных граждан. В ведомстве разрабатывают ряд нововведений в законодательство, но они в большей степени касаются гармонизации существующих норм, в том числе упрощения отдельных административных процедур. "Конкретные законодательные инициативы имеются, они носят рабочий характер. Ничего революционного в них нет", - добавил министр.-0-