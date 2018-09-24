Миграционная ситуация в Беларуси не вызывает серьезных опасений - Шуневич

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционная ситуация в Беларуси не вызывает у милиции серьезных опасений. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время, если говорить в целом о миграционной ситуации в стране, она не вызывает у нас серьезных опасений ни с точки зрения притока иностранцев, ни с точки зрения криминогенного аспекта их пребывания на нашей территории. Количество преступлений, совершаемых ими, не увеличивается", - констатировал Игорь Шуневич.
По его словам, МВД очень взвешенно подходит к вопросу временного и постоянного пребывания в стране иностранных граждан. В ведомстве разрабатывают ряд нововведений в законодательство, но они в большей степени касаются гармонизации существующих норм, в том числе упрощения отдельных административных процедур. "Конкретные законодательные инициативы имеются, они носят рабочий характер. Ничего революционного в них нет", - добавил министр.-0-
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