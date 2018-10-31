Миграционную ситуацию в странах СНГ обсудят в Бишкеке 2 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХІІІ Заседание Совета руководителей миграционных органов государств Содружества Независимых Государств пройдет в Бишкеке 2 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече планируется обсудить миграционную ситуацию в странах Содружества и заключение двусторонних соглашений об информационном взаимодействии в сфере миграции, по реадмиссии и об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории СНГ на основе модельных соглашений.

Будет также рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в протокол об обмене информацией между миграционными органами Содружества, касающихся создаваемого общего банка данных недействительных паспортов граждан стран СНГ. Члены совета поделятся информацией о выявленных компетентными органами способах фальсификации документов, являющихся основанием для оформления виз, и использовании поддельных виз, а также подведут итоги совместных профилактических, оперативно-разыскных мероприятий и специальных операций по пресечению незаконной миграции.

Планируется обсудить в том числе систему предоставления убежища в Армении, опыт Государственной миграционной службы Армении по сотрудничеству с неправительственными организациями в сфере миграции и меры по регулированию миграции в целях обучения граждан СНГ.-0-