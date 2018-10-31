Миграционную ситуацию в странах СНГ обсудят в Бишкеке 2 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХХІІІ Заседание Совета руководителей миграционных органов государств Содружества Независимых Государств пройдет в Бишкеке 2 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
На встрече планируется обсудить миграционную ситуацию в странах Содружества и заключение двусторонних соглашений об информационном взаимодействии в сфере миграции, по реадмиссии и об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории СНГ на основе модельных соглашений.
Будет также рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в протокол об обмене информацией между миграционными органами Содружества, касающихся создаваемого общего банка данных недействительных паспортов граждан стран СНГ. Члены совета поделятся информацией о выявленных компетентными органами способах фальсификации документов, являющихся основанием для оформления виз, и использовании поддельных виз, а также подведут итоги совместных профилактических, оперативно-разыскных мероприятий и специальных операций по пресечению незаконной миграции.
Планируется обсудить в том числе систему предоставления убежища в Армении, опыт Государственной миграционной службы Армении по сотрудничеству с неправительственными организациями в сфере миграции и меры по регулированию миграции в целях обучения граждан СНГ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN