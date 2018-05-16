Милиция 21-25 мая усилит контроль за безопасностью на железной дороге

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры 21-25 мая на объектах железнодорожного транспорта проведут специальное комплексное мероприятие "Безопасность", во время которого акцентируют внимание на предупреждении несчастных случаев и ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным МВД, с начала года под пассажирские и грузовые поезда попали 39 человек, из них 26 погибли. 30% пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего несчастные случаи фиксировались на перегонах в вечернее время. Основные причины трагедий - переход путей в запрещенных местах и перед приближающимися составами, а также нарушение мер безопасности на платформах. Зарегистрировано 4 ДТП с участием автомобилей и поездов, где 1 человек погиб и 3 были травмированы.

Также с начала года более 3,6 тыс. человек привлечено к административной ответственности по ч.5 ст.18.3 КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте).-0-