Милиция с 31 декабря перейдет на усиленный вариант службы

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция будет переведена на усиленный вариант службы на время празднования Нового года с 31 декабря по 2 января. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

МВД ведет подготовительную работу по организации охраны общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий. "Для повышения эффективности личный состав органов внутренних дел с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года переводится на усиленный вариант несения службы. Для системного и своевременного реагирования на изменение обстановки, а также для управления силами и средствами территориальных подразделений предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов, - проинформировал Дмитрий Курьян. - Органы внутренних дел готовы обеспечить безопасность во время празднований и рождественских богослужений. Личный состав нацелен на вежливое и корректное отношение к гражданам".

Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на объектах общественного питания и транспортной инфраструктуры. "В местах празднования планируется пропускной режим. Предусмотрено выставление оцепления по периметру таких мест, осмотр территории саперно-пиротехническими группами, организация контрольно-пропускных пунктов и личного досмотра, а также будет ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта и приняты меры по блокировке подъезда к местам праздничных мероприятий", - рассказал представитель МВД. Общественный порядок на объектах железнодорожного и воздушного транспорта в праздничные дни будет обеспечен с учетом прогнозируемого увеличения потока пассажиров.

Госавтоинспекция в свою очередь в местах празднований будет обеспечивать безопасность дорожного движения. "Сотрудники ГАИ, как и все сотрудники милиции, будут работать в круглосуточном режиме. Помимо обеспечения безопасности, будут точечно организованы рейдовые группы, которые будут контролировать соблюдение ПДД и выявлять грубые нарушения, - сказал старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Станислав Соловей. - В праздничные и выходные дни примерно в два раза увеличивается количество нетрезвых водителей. Но само их число с каждым годом все меньше и меньше. В том числе благодаря гражданам, которые о данных фактах сообщают в милицию".-0-