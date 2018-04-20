Минчанка выиграла более 12 000 в "Спортпрогнозе"

Мы привыкли считать, что спортивные игры компании
Можно ли назвать ее выигрыш удачным стечением обстоятельств? Вряд ли! Наша победительница играет системно – следит за развитием чемпионатов, изучает статистику команд, закрывает ставками максимальное количество вероятных исходов матчей, а потому и много выигрывает. Так поступает большинство наших успешных игроков-мужчин, однако немногие из них достигают таких успехов!
Мы надеемся, что количество побед наших спортивных игроков возрастает благодаря группе в мессенджере Viber, участники которой оперативно получают информацию о новых тиражах, джекпотах, самых популярных ставках и результатах розыгрышей спортивных игр компании. Стать участником нашей Viber-группы легко, достаточно отправить сообщение на номер +375 44 571 01 71 с указанием номера телефона, к которому привязан Viber-аккаунт, и просьбой добавить в участники группы "Спортпрогноз, СпортТОТО и Решка". Кроме того, можно направить нам заявку на добавление в группу, воспользовавшись функцией обратной связи на сайте
Всего же за две прошедшие недели победители игр
Компания
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|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
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|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"
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