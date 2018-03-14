Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 марта прямые телефонные линии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 17 марта в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Дворник Владимир Андреевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-