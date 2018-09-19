Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 сентября прямые телефонные линии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 22 сентября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-