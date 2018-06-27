Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 июня прямые телефонные линии

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 30 июня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председатель Брестского областного Совета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Миноблисполкома Сиренко Виктор Иванович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-