Минимальный проходной порог в белорусских вузах повысится - РИКЗ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальный проходной порог в белорусских вузах повысится, сообщил сегодня журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Повышение затронет те специальности, где до этого были невысокие проходные баллы", - сказал Юрий Миксюк. Это связано с новой методикой обработки результатов централизованного тестирования, которая будет внедрена уже в этом учебном году. Директор РИКЗ добавил, что на тех специальностях, где проходные баллы были высокими, - там, где нужно было предъявлять сертификаты не ниже 70 баллов - изменений практически не будет.

Новая система подсчета баллов на ЦТ призвана давать более объективную и точную оценку знаний абитуриентов. Для поступающих ни в процедуре сдачи ЦТ, ни в самих тестах ничего не изменится. Новшество заключается лишь в самой обработке результатов: сменится математическая формула, по которой вычисляется итоговый балл. Методика позволит корректно сопоставить тестовый балл с успеваемостью в школе: при делении на 10 он будет примерно соответствовать школьной оценке по предмету.-0-