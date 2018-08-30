Мининформ: актуальность тематики и новые форматы определяют развитие конкурсов для СМИ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальность тематики и новые форматы определяют развитие конкурсов для СМИ, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства информации Галина Гусакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значительно возросло количество конкурсов, которые объявляет Министерство информации. Часть из них мы проводим совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами. Их основная задача - обратить внимание СМИ на определенные тематические направления, которые на сегодняшний момент, на наш взгляд, незаслуженно упускаются. Ведь есть темы, которые интересны не столько самим журналистам, сколько читателям. Естественно, самый главный у нас конкурс среди печатных СМИ - "Золотая Литера" и среди электронных - "Телевершина". Вместе с тем, отслеживая работу СМИ, каждый год в положения о проведении этих конкурсов вносятся изменения: возникает потребность возможно какую-то номинацию убрать, какую-то добавить, появляются новые форматы работы, которые необходимо отметить. Таким образом, мы можем регулировать моменты, связанные с оценкой деятельности СМИ", - сказала Галина Гусакова.

Еще один традиционный конкурс, который вскоре отметит 10-летие, - "Крепка семья - крепка держава". "Этот проект мы проводим вместе с Белорусским союзом женщин, его основная задача - пропаганда семейных ценностей, традиций, и с каждым годом проект набирает обороты. К слову, большинство конкурсов первоначально предполагались одноразовыми, но настолько было много заявок, что со временем они стали традиционными и не теряют своей актуальности. В их числе конкурс, который мы проводим с Министерством обороны по тематике строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, - отметила она. - Вместе с аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей проводим конкурс на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений. Это тема, на которую также следует обращать серьезное внимание".

Галина Гусакова добавила, что аналогичный прошлогоднему конкурс "Жатва-2017: И хлебом едины" проводится и в этом году. Причем отмечается рост количества участников.

Среди новаций этого года - республиканские творческие конкурсы на лучшее освещение в СМИ темы людей с инвалидностью, деятельности Красного Креста в Беларуси и мире, на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве 2018 года, по предупреждению коррупции. "Нам кажется, что эти темы недостаточно освещены в СМИ. С учетом того, что в этом году отмечается 75-летие трагедии Минского гетто, решили посвятить этой проблематике отдельный конкурс. Какие-то проекты будут появляться и дальше, конкурсы рождаются, когда появляется потребность стимулировать творческий потенциал СМИ и акцентировать внимание журналистов на каких-то направлениях работы", - резюмировала она.-0-