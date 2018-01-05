Мининформ дает старт акции по популяризации белорусской литературы

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации дает старт республиканской акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям", сообщили БЕЛТА в министерстве.
Акция проводится в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и творчества отечественных писателей. Она призвана также популяризировать чтение, познакомить детей с классическими и современными произведениями. "Во время акции на протяжении года пройдут различные конкурсы и мероприятия, участниками которых станут учащиеся учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи", - рассказали в Мининформе.
Соорганизаторами акции выступают Союз писателей Беларуси, редакция детского журнала "Вясёлка", республиканское общественное объединение "Сябры Вясёлкі", издательский дом "Звязда", ОАО "Белкнига", издательства "Мастацкая літаратура", "Народная асвета", "Адукацыя і выхаванне", "Пачатковая школа".-0-
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