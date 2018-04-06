Мининформ и Белорусское общество Красного Креста подписали соглашение о сотрудничестве

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве подписали Министерство информации и Белорусское общество Красного Креста, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили заместитель министра информации Павел Легкий и генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко.

Как отметил замминистра, о высокой и благородной миссии организации, том добре, которое несет Красный Крест, необходимо много говорить. "Люди могут не знать, что такое Женевские конвенции, не очень хорошо разбираться, что такое гуманитарное право, но само словосочетание Красный Крест - это понимание того, для чего организация существует, какую миссию несет. Но нужно еще больше рассказывать об этой высокой, благородной, очень нужной обществу, государству миссии", - сказал он.

Доносить позитив, добро несколько сложнее, чем негативную информацию¸ которая разносится в разы быстрее, нежели позитивная, сказал Павел Легкий. Министерство информации видит свою миссию в помощи тем, кто несет добро, кто работает на гуманитарной ниве, чтобы люди больше знали о их деятельности, проникались идеями добра, гуманизма, благородства. Ведомство будет поддерживать эту общественную организацию настолько, насколько это возможно.

Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко в свою очередь сказала, что общество и Министерство информации сотрудничают уже долгое время. Подписание соглашения о сотрудничестве позволит выстроить эту работу более четко, сделать ее планомерной и системной. Кроме того, 70-летие принятия Женевских конвенций 1949 года стало еще одним поводом для появления такого документа.

Одним из первых совместных мероприятий станет республиканский конкурс среди журналистов, а также средств массовой информации, интернет-ресурсов и других на лучшую публикацию, репортаж, фотоработу на тему гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире, посвященного 70-й годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года. Конкурс стартует 8 мая и завершится в октябре.-0-