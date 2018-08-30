Мининформ ожидает до 150 заявок от СМИ на конкурс "Под знаком Года малой родины"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ожидает до 150 заявок от СМИ для участия в республиканском творческом конкурсе "Под знаком Года малой родины", сообщила сегодня журналистам заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства информации Галина Гусакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас сложно сказать, сколько в итоге поступит заявок на конкурс, но мы уже ощутили активность региональных СМИ в первые дни его объявления. Поступает очень много звонков, обращений на сайт, нам пишут, задают вопросы. Региональные журналисты с большим удовольствием всегда пишут о своей малой родине и заинтересованы в том, чтобы максимально широко донести эту информацию. Я думаю, что заявок будет от 120 до 150, не меньше. И материалы, которые готовятся на конкурс, должны быть достаточно разнообразными, рассказывать не только о тех событиях, которые происходят в малых городах и селах, но и об истории, традициях региона",- рассказала Галина Гусакова.

По ее словам, с учетом масштабности выбранной тематики, конкурс станет долговременным. "На мой взгляд, тематика малой родины - бездонное море, которое можно черпать бесконечно, это интересно, занимательно, поучительно. Любовь к родной земле - то, что нужно максимально показывать. Не исключено, что лучшие работы победителей будут размещены на нашем сайте, чтобы этой информацией могли воспользоваться как рядовые граждане, так и сами СМИ. Это возможность еще раз показать, что каждый населенный пункт Беларуси - интересное место, куда можно съездить и узнать что-то новое", - подчеркнула представитель Мининформа.

Особое внимание организаторы обратили на номинации, отметила Галина Гусакова. "Мы постарались, чтобы было тематическое разнообразие. Работы на конкурс представляются в таких номинациях, как "Земляки", "Традиции и история родного края", "В Год малой родины - большие дела", "Малая родина в фотографиях". Сейчас идет прием заявок, в начале следующего года жюри в каждой из номинаций определит победителей. Церемонию награждения планируем провести в феврале", - подчеркнула она.

Как ожидается, лауреаты конкурса будут награждены дипломами Министерства информации 1, 2 и 3 степени. Кроме того, по решению жюри наиболее активные участники могут быть отмечены специальными дипломами, призами и другими наградами

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии регионов, формирование уважения к малой родине, показ ярких достижений по сохранению и возрождению родного края, содействие воспитанию у молодежи патриотизма и любви к Родине через понятие "малая родина", формированию активной жизненной позиции молодого поколения.

Вся необходимая информация и положение о конкурсе размещены на сайте Министерства информации.-0-