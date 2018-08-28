Министерства обороны Беларуси и Польши проводят консультации по военному сотрудничеству

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и Польши 28-29 августа проводят консультации по военному сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Консультации Министерства обороны Беларуси и Министерства национальной обороны Польши по планированию двустороннего военного сотрудничества проходят с 28 по 29 августа в Бресте. Повестка дня включает в себя и обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности", - проинформировали в ведомстве.

Для участия в мероприятии в Беларусь прибыла делегация польского оборонного ведомства во главе с директором департамента военных иностранных дел полковником Томашем Коваликом.-0-