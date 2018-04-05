Министры в апреле проведут выездные приемы граждан

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в апреле проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На 6 апреля запланирован прием граждан у министра труда и социальной защиты Ирины Костевич в Узденском райисполкоме.
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко встретится с гражданами в Наровлянском райисполкоме 19 апреля.
На 20 апреля назначен прием граждан у министра юстиции Олега Слижевского в Чечерском райисполкоме, а также у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского в Рогачевском райисполкоме.-0-
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