Министры в апреле проведут выездные приемы граждан

Ирина Костевич во время приема граждан. Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в апреле проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 6 апреля запланирован прием граждан у министра труда и социальной защиты Ирины Костевич в Узденском райисполкоме.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко встретится с гражданами в Наровлянском райисполкоме 19 апреля.

На 20 апреля назначен прием граждан у министра юстиции Олега Слижевского в Чечерском райисполкоме, а также у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадия Болбатовского в Рогачевском райисполкоме.-0-