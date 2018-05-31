Минюст объявил победителей конкурса детского рисунка

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси объявило победителей ежегодного конкурса рисунка на тему "Право на детство". Церемония награждения состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Творческое состязание проводилось к Международному дню защиты детей. Участие в нем принимали дети от 3 до 17 лет.

По словам министра юстиции Олега Слижевского, проведение конкурса на правовую тематику направлено на формирование у ребенка понимания права как той ценности, благодаря которой в обществе обеспечиваются безопасность, стабильность, правопорядок, справедливость, защита прав и законных интересов каждого человека.

"Если ребенку объяснить, что право - это "устанавливаемые и охраняемые государственной властью нормы и правила, которые регулируют общественные отношения", ребенок мало что поймет, ему не будет интересно. Такое объяснение будет бесполезным. Поэтому мы стремимся через свой конкурс подвигнуть родителей, педагогов, чтобы они, объясняя проект будущего рисунка, постарались раскрыть смысл права как регулятора общественных отношений. Ребенок свое понимание затем выразит в работе, - сказал Олег Слижевский. - Очень хочется верить, что право будет служить для него ценностным ориентиром во взрослой жизни".

Победителей в трех возрастных категориях (от 3 до 6, от 7 до 12 и старше 12 лет) определяла специально созданная комиссия. На конкурс поступило около 300 работ. Победителем в первой возрастной группе стала София Захаренко (Минск), во второй - Екатерина Железовская (Берестовицкий район, аг. Пограничный), в третьей - Маргарита Солтанюк (Брестский район, аг. Большие Мотыкалы). Победители и призеры конкурса в торжественной обстановке получили дипломы от Министерства юстиции и редакции журнала "Юстиция Беларуси".-0-