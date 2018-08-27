Минкульт назвал победителя конкурса эскизных проектов памятного знака в Куропатах

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры подвело итоги конкурса эскизных проектов памятного знака в урочище Куропаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минкульта.
Победителем конкурса эскизных проектов памятного знака "Куропаты" определен авторский коллектив, в составе которого скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, архитекторы Мария Марковцова и Ольга Ермолина.
Всего в конкурсе участвовало 32 проекта. Инициатива по созданию памятного знака в Куропатах была озвучена во время круглого стола, проведенного в редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" 24 февраля 2017 года. Все участники сошлись во мнении о необходимости создания национального мемориала скорби и памяти "Куропаты".-0-
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