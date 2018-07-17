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Минлесхоз подвел итоги юниорского исследовательского конкурса "Квітней, мой лес"

Общество 17.07.2018 | 12:33
Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства подвело итоги республиканского юниорского лесного конкурса "Квітней, мой лес", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Конкурс "Квітней, мой лес" традиционно проводится по трем номинациям: "Экология лесных растений", "Экология лесных животных" и "Устойчивое лесоуправление". В этом году в нем приняли участие более сотни школьников со всех уголков Беларуси. В финале исследовательского конкурса жюри рассмотрело 46 работ, авторы 15 лучших проектов были приглашены в Минск на защиту.

Около половины представленных в финале работ были посвящены исследованию лесопатологического состояния насаждений сосны обыкновенной и борьбе с насекомыми-вредителями. "Выбор этой тематики обусловлен ее актуальностью: на протяжении последних лет белорусские лесоводы сражаются с усыханием деревьев. Помочь опытным специалистам вызвались школьники: вместе с сотрудниками лесничеств они выезжали в лес, где исследовали насаждения различными методами, изучали биологию жука-короеда, последствия его деятельности. Авторы работ стали победителями в двух из трех номинаций", - отметили в пресс-службе. Ученица 9-го класса СШ №1 г. Хойники Мария Курленко стала лучшей в номинации "Устойчивое лесоуправление". А в номинации "Экология лесных животных" лучшим был признан проект Елены Авчинниковой и Ксении Сяткевич из поселка Крупский Минской области.

Валерия Соболевская, воспитанница Витебского областного дворца детей и молодежи, презентовала проект "Эффективность фиторекультивации отвала пустых пород доломитового карьера". Жюри отметило высокий уровень работы и, помимо победы в номинации "Экология лесных растений", рекомендовало проект для участия в XV Международном юниорском лесном конкурсе, который пройдет осенью в Подмосковье.

Организаторы конкурса наградили победителей и лауреатов тематическими призами: велосипедами, туристическими палатками и спальными мешками, смарт-часами, а также сертификатами на посещение республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" и сувенирной продукцией от редакции "Белорусской лесной газеты". Для участников заключительного этапа конкурса была подготовлена экскурсионная программа. Будущие лесоводы смогли ознакомиться с деятельностью Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра, Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства, а также побывали на обзорной экскурсии по Минску.

Министерство лесного хозяйства выразило благодарность Центру повышения квалификации работников лесного хозяйства, Белорусскому обществу лесоводов, РУП "Редакция "Белорусская лесная газета", Белорусскому государственному технологическому университету и иным организациям за помощь в проведении конкурса.-0-

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Теги
дети, конкурс, лесное хозяйство, Министерство лесного хозяйства
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