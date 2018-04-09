9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минлесхоз за год оборудует системой видеонаблюдения все пожарные вышки, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Кулик рассказал, что система наземного обнаружения лесных пожаров насчитывает 570 вышек и мачт, 456 из них, или 80%, оборудованы системой видеонаблюдения. "Стоит задача за этот год, максимум к началу следующего, полностью покрыть системой видеонаблюдения все имеющиеся пожарно-наблюдательные вышки и мачты", - сказал первый замминистра.

При подготовке к пожароопасному сезону Минлесхоз приобрел 95 мотопомп, 1,2 тыс. ранцевых опрыскивателей, 40 тыс. погонных метров пожарных рукавов, 5 лесопожарных модулей. На 1 января в системе Минлесхоза имеется 537 пожарных автомобилей.-0-