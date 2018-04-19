Минобороны и впредь будет принимать меры по малейшим отступлениям от устава - Макаров

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела возбуждались и будут возбуждаться по малейшим отступлениям от устава. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уголовные дела возбуждались и будут возбуждаться по малейшим фактам отступления от устава. В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства обороны командир всемерно поддерживается, если он своевременно выявляет факт преступления и принимает меры в соответствии с законодательством", - сказал Владимир Макаров.

Минобороны подтверждает неизменность позиции об обеспечении и впредь неотвратимости наказания виновных лиц за правонарушения. "Следственным комитетом представлена информация по результатам следствия в связи суицидальным происшествием - гибелью военнослужащего Александра Коржича. Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, мамы Александра, потерявшей сына, и выражаем глубокое сочувствие. Одновременно общественность должна непременно знать правду, все обстоятельства гибели, основанные только на фактах. В начале следствия общественности рядом СМИ были представлены якобы как непреложные факты дичайшие случаи противоправных действий, а именно: убийство человека, названное "собачьей смертью"; многочисленные гематомы на теле; изощренные пытки, хомут с иголками и мытье туалета зубными щетками; попытка самоубийства военнослужащего, которого спас сам Александр Коржич, - отметил Владимир Макаров. - Имело ли место убийство вообще? Нет, не имело. Представитель Следственного комитета подтвердил это. Еще 25 октября в заявлении Следственного комитета было сказано, что экспертиза не подтвердила информацию о повреждениях на теле солдата. Иные факты тоже не нашли подтверждения".

"Известно, что три сержанта принимали деньги от Коржича, в том числе за пользование мобильным телефоном, за послабление по службе. Установлено, что сам Александр Коржич обращался к маме, чтобы она высылала ему деньги, и одновременно просил ее не приезжать в воинскую часть. Установлен факт неоднократного его медицинского освидетельствования, в том числе дважды у психиатра. Установлены сержанты, которые совершали противоправные действия в отношении солдата, получали взятки - принимали деньги от Коржича, принуждали выполнять физические упражнения - отжиматься от пола во время, не отведенное на занятия по физической подготовке, - рассказал Владимир Макаров. - Есть факты самоустранения должностных лиц 72-го объединенного учебного центра, 3-й школы подготовки специалистов, подразделения, где проходил службу Александр Коржич, от контроля за личным составом, непринятия мер по предотвращению происшествия, гибели военнослужащего".

По словам Владимира Макарова, Министерство обороны никогда не отрицало наличия фактов нарушений, принимало и будет принимать меры в соответствии с законодательством по малейшим фактам правонарушений. "Мы возбуждали уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти, принуждения к выполнению физических упражнений вне занятий по физической подготовке, получения денег или продуктов от военнослужащих за послабление по службе. Таких уголовных дел за этот период возбуждено 48 в 16 воинских частях (в том числе 22 - в 72-м объединенном учебном центре), что составляет около 8% от всех воинских частей. В 92% воинских частей нет происшествий и преступлений", - сказал он.

Министерством обороны наряду с комплексом профилактических мероприятий неуклонно реализуется главный принцип борьбы с преступностью - обеспечение неотвратимости наказания виновных лиц за малейшие нарушения законодательства. Главным критерием оценки эффективности работы командиров и начальников по поддержанию дисциплины является недопущение происшествий, связанных с гибелью военнослужащих, а также преступлений, совершенных при исполнении обязанностей военной службы.-0-