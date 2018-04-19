Минобороны и впредь будет принимать меры по малейшим отступлениям от устава - Макаров

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 апреля 2018, Чт
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.4849
USD 2.0077
RUB 3.2908
Главное
Александр Лукашенко во время встречи в расширенном формате Беларуси и Молдове нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые - Лукашенко
Президент
Кобяков: ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ
Общество
БЕЛТА находится в авангарде технологических и творческих прорывов - гендиректор ТАСС
Общество
Строительство Белорусской АЭС ведется в соответствии с графиком - КГК
Экономика
Действия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича - СК
Происшествия
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Беларуси 35% введенного в I квартале жилья построено для нуждающихся
17:49 Общество
Победители III конкурса инициатив "Будь здоров!" награждены сегодня в Минске
17:46 Регионы
Афиша выходного дня: республиканский субботник, "Библионочь-2018", фэст экскурсоводов и Lady fest
17:43 Регионы
Компания Korea Expressway планирует участвовать в конкурсе по реконструкции автодороги М10
17:40 Экономика
В ОДКБ заявили о растущей угрозе экспорта экстремизма и терроризма из Афганистана
17:38 Общество
Водитель легковушки погиб при столкновении с машиной дорожников под Минском
17:35 Происшествия
Ситница брал взятки около трех лет - МВД
17:26 Происшествия
Масштабная презентация белорусской техники и товаров прошла в Кишиневе
17:25 Экономика
ФОТО: День открытых дверей провели сотрудники Следственного комитета в Витебске
17:21 Заголовки новостей
Организации вправе самостоятельно выбирать источники информации для определения рыночной стоимости токенов - Минфин
17:07 Экономика
Молдова хочет построить в Беларуси фармпредприятие полного цикла
17:02 Экономика
ФОТО: Кобяков: ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ
16:54 Заголовки новостей
Мигель Диас-Канель избран председателем Госсовета Кубы
16:53 В мире
Беларусь и Молдова укрепят сотрудничество в борьбе с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков
16:52 Общество
Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале вырос на 9,7%
16:49 Экономика
Тело пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в водоеме под Витебском
16:48 Происшествия
Премьер Молдовы провел экскурсию для Лукашенко по замку известного винодела Мими
16:46 Президент
Ассистенты главного тренера ХК "Динамо-Минск" продолжат работу в клубе
16:44 Спорт
Выставка к 85-летию Большого театра Беларуси открылась в НББ
16:42 Культура
Хоккеисты Швеции и Финляндии с побед стартовали на юниорском ЧМ в России
16:38 Спорт
Все новости
Сюжеты
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Официальный визит Лукашенко в Молдову Официальный визит Лукашенко в Молдову
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
День Победы День Победы
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минобороны и впредь будет принимать меры по малейшим отступлениям от устава - Макаров

Общество 19.04.2018 | 14:47
Владимир Макаров. Фото из архива
Владимир Макаров. Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела возбуждались и будут возбуждаться по малейшим отступлениям от устава. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уголовные дела возбуждались и будут возбуждаться по малейшим фактам отступления от устава. В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства обороны командир всемерно поддерживается, если он своевременно выявляет факт преступления и принимает меры в соответствии с законодательством", - сказал Владимир Макаров.

Минобороны подтверждает неизменность позиции об обеспечении и впредь неотвратимости наказания виновных лиц за правонарушения. "Следственным комитетом представлена информация по результатам следствия в связи суицидальным происшествием - гибелью военнослужащего Александра Коржича. Прежде всего, следует еще раз подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, мамы Александра, потерявшей сына, и выражаем глубокое сочувствие. Одновременно общественность должна непременно знать правду, все обстоятельства гибели, основанные только на фактах. В начале следствия общественности рядом СМИ были представлены якобы как непреложные факты дичайшие случаи противоправных действий, а именно: убийство человека, названное "собачьей смертью"; многочисленные гематомы на теле; изощренные пытки, хомут с иголками и мытье туалета зубными щетками; попытка самоубийства военнослужащего, которого спас сам Александр Коржич, - отметил Владимир Макаров. - Имело ли место убийство вообще? Нет, не имело. Представитель Следственного комитета подтвердил это. Еще 25 октября в заявлении Следственного комитета было сказано, что экспертиза не подтвердила информацию о повреждениях на теле солдата. Иные факты тоже не нашли подтверждения".

"Известно, что три сержанта принимали деньги от Коржича, в том числе за пользование мобильным телефоном, за послабление по службе. Установлено, что сам Александр Коржич обращался к маме, чтобы она высылала ему деньги, и одновременно просил ее не приезжать в воинскую часть. Установлен факт неоднократного его медицинского освидетельствования, в том числе дважды у психиатра. Установлены сержанты, которые совершали противоправные действия в отношении солдата, получали взятки - принимали деньги от Коржича, принуждали выполнять физические упражнения - отжиматься от пола во время, не отведенное на занятия по физической подготовке, - рассказал Владимир Макаров. - Есть факты самоустранения должностных лиц 72-го объединенного учебного центра, 3-й школы подготовки специалистов, подразделения, где проходил службу Александр Коржич, от контроля за личным составом, непринятия мер по предотвращению происшествия, гибели военнослужащего".

По словам Владимира Макарова, Министерство обороны никогда не отрицало наличия фактов нарушений, принимало и будет принимать меры в соответствии с законодательством по малейшим фактам правонарушений. "Мы возбуждали уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти, принуждения к выполнению физических упражнений вне занятий по физической подготовке, получения денег или продуктов от военнослужащих за послабление по службе. Таких уголовных дел за этот период возбуждено 48 в 16 воинских частях (в том числе 22 - в 72-м объединенном учебном центре), что составляет около 8% от всех воинских частей. В 92% воинских частей нет происшествий и преступлений", - сказал он.

Министерством обороны наряду с комплексом профилактических мероприятий неуклонно реализуется главный принцип борьбы с преступностью - обеспечение неотвратимости наказания виновных лиц за малейшие нарушения законодательства. Главным критерием оценки эффективности работы командиров и начальников по поддержанию дисциплины является недопущение происшествий, связанных с гибелью военнослужащих, а также преступлений, совершенных при исполнении обязанностей военной службы.-0-

Действия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича - СКДействия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича - СК
По мнению следствия, противоправные действия трех сержантов 3-й учебной танковой роты воинской части 43064 72-го ОУЦ в отношении подчиненных им военнослужащих привели к самоубийству рядового Александра Коржича.

﻿
Теги
Министерство обороны
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4849 BYN 2.47 BYN 2.483 BYN
USD
2.0077 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.2908 BYN 3.265 BYN 3.295 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Гашение марки к 100-летию БЕЛТА состоялось в Минске
Все видео

Фотоновости

День открытых дверей провели сотрудники Следственного комитета в Витебске
Все фото

Инфографика

Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-марте Январь-март 2018 года к январю-марту 2017 года: ВВП - 105,1%, выпуск продукции промышленности* - 109,4%, выпуск продукции сельского хозяйства - 101,9%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Игорь Додон Лукашенко: развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает
Премьер Молдовы провел экскурсию для Лукашенко по замку известного винодела Мими
Беларусь поможет Молдове с подготовкой инженеров для предприятий
Политика
Павел Филип Филип: Беларусь и Молдову связывают не только дружеские отношения, но и прагматические проекты
Беларусь выступает за взвешенный подход по вопросам международной проблематики - декан ФМО
"Белая Русь" направила в ЦИК предложения по совершенствованию подготовки и проведения выборов
Экономика
Контракты на $20 млн заключены во время белорусско-молдавского бизнес-форума в Кишиневе
Компания Korea Expressway планирует участвовать в конкурсе по реконструкции автодороги М10
Масштабная презентация белорусской техники и товаров прошла в Кишиневе
Происшествия
Фото из архива Действия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича - СК
Водитель легковушки погиб при столкновении с машиной дорожников под Минском
Ситница брал взятки около трех лет - МВД
Регионы
РЕПОРТАЖ: Сила притяжения родной земли
Афиша выходного дня: республиканский субботник, "Библионочь-2018", фэст экскурсоводов и Lady fest
Победители III конкурса инициатив "Будь здоров!" награждены сегодня в Минске
Спорт
Во время матча БАТЭ - "Неман". Фото ФК БАТЭ БАТЭ и "Динамо-Брест" победили в домашних полуфиналах Кубка Беларуси
Ассистенты главного тренера ХК "Динамо-Минск" продолжат работу в клубе
Хоккеисты Швеции и Финляндии с побед стартовали на юниорском ЧМ в России
Технологии
Фото из архива На конкурс "Интернет-премия "ТИБО-2018" подано 330 заявок
Ученые из Токио изобрели солнечные батареи для одежды
Космический телескоп для поиска пригодных для жизни планет выведен на орбиту
Культура
Несвижский замок. Фото из архива Общество должно быть активным участником в решении вопросов охраны историко-культурного наследия - мнение
Выставка к 85-летию Большого театра Беларуси открылась в НББ
Бюст Франциска Скорины открыт в Кишиневе
В мире
Мигель Диас-Канель. Фото из архива Мигель Диас-Канель избран председателем Госсовета Кубы
Hyperloop построит в ОАЭ первую в мире установку
Небольшой самолет разбился в Белфасте, два человека погибли
Калейдоскоп
В Германии выпустили купюры в ноль евро
Журнал People назвал певицу Пинк самой красивой женщиной мира
Суд обязал Дэвида Копперфилда раскрыть тайну фокуса с исчезновением
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Притяжение родной земли
Майорские звезды Ирины Кислой
Слуцкий пояс – национальная душа
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия