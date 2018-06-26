26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны проводит расследование наезда БМП на легковушку в Гродно. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

БМП врезалась в легковушку на выезде из Гродно ДТП произошло около 16.30 22 июня. Автомобиль получил механические повреждения. Водителю автомобиля оказана помощь, угрозы для его жизни нет.

Военные компенсировали ущерб водителю легковушки, с которой под Гродно столкнулась БМП "Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования еще раз принесли свои извинения за случившееся пострадавшему в ДТП. Решением офицерского собрания бригады водителю Volkswagen компенсирован нанесенный ущерб за счет средств собрания", - проинформировали в Минобороны.

"Военное ведомство проводит внутреннее расследование инцидента. По его итогам будет приказ. Уголовное дело на данный момент не возбуждалось", - сказал Владимир Макаров.

По его словам, военнослужащий - механик-водитель боевой машины пехоты - сейчас находится в части и проходит дальнейшую службу.

Как сообщалось, ДТП произошло 22 июня около 16.30 на перекрестке дорог в районе АЗС на окраине Гродно. Механик-водитель БМП, двигавшийся в составе организованной колонны техники, не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Автомобиль получил механические повреждения. Водителю была оказана помощь, угрозы для его жизни не было. Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования принесли мужчине свои извинения и компенсировали причиненный ущерб.-0-