26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны проводит расследование наезда БМП на легковушку в Гродно. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Военное ведомство проводит внутреннее расследование инцидента. По его итогам будет приказ. Уголовное дело на данный момент не возбуждалось", - сказал Владимир Макаров.
По его словам, военнослужащий - механик-водитель боевой машины пехоты - сейчас находится в части и проходит дальнейшую службу.
Как сообщалось, ДТП произошло 22 июня около 16.30 на перекрестке дорог в районе АЗС на окраине Гродно. Механик-водитель БМП, двигавшийся в составе организованной колонны техники, не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Автомобиль получил механические повреждения. Водителю была оказана помощь, угрозы для его жизни не было. Офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования принесли мужчине свои извинения и компенсировали причиненный ущерб.-0-
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