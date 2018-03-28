Минобразования: для поступления в класс повышенного уровня средний балл аттестата должен быть не меньше шести

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для поступления в класс повышенного уровня средний балл аттестата должен быть не меньше шести. Это предусмотрено постановлением Министерства образования Беларуси от 3 марта 2018 года №10, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В классы (группы), где отдельные учебные предметы изучаются на повышенном уровне, будут набирать школьников, которые по завершении обучения на II ступени ( V-IX классы) имеют по этим предметам не менее семи баллов и средний балл аттестата не менее шести.

При этом такие группы, согласно постановлению, будут создаваться как на III, так и II ступени общего среднего образования.

Экзамены в пятый класс гимназий, гимназий-интернатов и гимназий-колледжей искусств проводиться не будут. Все школьники, которые закончили в таких учреждениях образования 4-й класс, смогут продолжить обучение в 5-м. Конкурсный отбор сохранится при приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств - для проверки творческих способностей. Те, кто закончил 9 классов, смогут и далее, без экзаменов и проверки творческих способностей учиться в 10-11 классах.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-