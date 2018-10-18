Минобразования и МИД прорабатывают программу оздоровления в Беларуси детей из-за рубежа на 2019 год

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования совместно с МИД прорабатывают программу оздоровления в Беларуси детей из-за рубежа на 2019 год. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что в этом году благодаря программе оздоровления детей из-за рубежа в Беларуси отдохнули порядка 500 сирийских детей, около 300 - из Китая, а также японские дети. "Сейчас Министерство образования вместе с МИД определяет приоритеты по оздоровлению иностранных детей на следующий год. Это важная гуманитарная составляющая внешней и социальной политики, проводимой Беларусью на международной арене", - сказал он.

В этом году в Беларуси отдохнули сирийские дети из семей, пострадавших от военного конфликта, дети погибших военнослужащих, одаренная молодежь, юные спортсмены. "За время смены они тесно общались с нашими подростками, участвовали в разных программах. Сирийцы даже пытались изучать русский и белорусский языки. Принимая на оздоровление их, мы подчеркиваем миролюбивый характер нашей страны и многовекторность внешней политики, мы говорим, что Беларусь непременно выступает за решение всех вопросов на международной арене исключительно политическим диалогом", - подчеркнул министр.

В детском оздоровительном лагере "Борок" прошел совместный выездной республиканский семинар-совещание Министерства образования и Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, посвященный итогам детской летней оздоровительной кампании 2018 года.-0-