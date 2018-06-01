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В День защиты детей Минобразования и МТС договорились продолжить реализацию образовательных проектов

Общество 01.06.2018 | 10:23
Владимир Карпович и Игорь Карпенко во время подписания соглашения
Владимир Карпович и Игорь Карпенко во время подписания соглашения

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС продолжат реализацию совместных образовательных проектов. Соответствующее соглашение на 2018-2019 годы подписали сегодня, в День защиты детей, в пресс-центре БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко и генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович.

"Белорусская система образования направлена на формирование гармонично развитой личности, способной не просто адаптироваться к изменяющимся условиям социальной среды, но и задавать тон этих изменений", - отметил Игорь Карпенко.

Он выразил уверенность, что будущие проекты Министерства образования и компании МТС поспособствуют разумному и последовательному внедрению цифровых технологий в образовательный процесс и развитию национальной системы образования.

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

"МТС - компания, дружественная детям. А соглашение о сотрудничестве, которое сегодня мы подписали с Министерством образования, - очередное подтверждение приверженности нашим ценностям и стремлениям - внедряя инновации, делать их доступными и безопасными, в том числе для детей", - подчеркнул в свою очередь генеральный директор МТС.

Владимир Карпович
Владимир Карпович

Начало социально-образовательному сотрудничеству Минобразования и МТС было положено в 2016 году. За это время совместно организованы и получили развитие такие социально значимые проекты по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, как "Дети в интернете", "Ответственное поведение учителей в Сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".

По проекту "Дети в интернете" за два года обучение безопасному поведению в Сети прошли 8,5 тыс. младших школьников во всех областях страны. В этом году проект планируется переформатировать в интерактивную выставку.

Владимир Карпович и Игорь Карпенко во время подписания соглашения
Владимир Карпович и Игорь Карпенко во время подписания соглашения

В республиканском конкурсе "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса", который проводится среди молодежи, старшеклассников и студентов вузов, в 2017 году участвовало более 150 инновационных проектов. Из них было выбрано 20 лучших, которые могут быть применены на практике в системе образования, а их авторы получили призы от МТС и партнеров конкурса.

Еще одно хорошее начинание, которое получит продолжение в этом году, - организация IT-курсов для школьников в летних оздоровительных лагерях. В 2017 году такой IT-лагерь работал на базе детского лагеря "На ростанях" в Минском районе, где специалисты Образовательного центра Парка высоких технологий обучали программированию игр на языке Scratch более 40 ребят от 9 до 14 лет.

В процессе реализации проекта по формированию ответственного поведения в интернете самих педагогических работников проводятся специализированные семинары и мастер-классы, которые помогают учителям разобраться в деталях и тонкостях работы в социальных сетях, правилах общения с учениками в интернете, рисках и угрозах для собственной репутации при работе в Сети.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

"Благодаря сотрудничеству с Министерством образования мы продолжим работу над проектами, которые позволят детям использовать современные технологии грамотно и с пользой, укрепить знания в области кибербезопасности. Только объединив усилия, мы сможем быть эффективнее и сделать современный мир безопасным для детей", - сказал Владимир Карпович.-0-

Фото Егора Павлющика.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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"Сейчас формируется его состав, прорабатываем план работы. В рамках этого совета мы серьезно посмотрим на содержание IT-образования - как профессионального, так и школьного", - сказал Игорь Карпенко.

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Теги
Карпенко, компании, Министерство образования, образование, сотрудничество
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