Минобразования назвало популярные специальности в колледжах и лицеях

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник машиниста тепловоза (электровоза), кондитер, парикмахер, повар, машинист автокрана, слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля (международные перевозки) - эти профессии по-прежнему наиболее востребованы у абитуриентов, поступающих на уровень профессионально-технического образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления профобразования Министерства образования Сергей Касперович.

В этом году от абитуриентов подано более 28 тыс. заявлений. У молодежи есть возможность пройти обучение по более 250 профессиям с гарантией трудоустройства. Основной прием документов завершен 20 августа, сейчас проводится зачисление. "Вместе с тем, если до конца срока приема документов количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше, чем планируемое количество мест для приема, учреждение образования по согласованию с учредителем может продлить сроки до полного укомплектования групп, но не позднее чем до 15 сентября. Прием документов преимущественно продолжается по строительным профессиям, а также легкой промышленности и сельского хозяйства", - уточнил представитель Минобразования. Он добавил, что более подробную информацию можно получить на сайтах учреждений образования.

В нынешнем году прием документов вели 134 учреждения профессионально-технического образования и 48 учреждений, реализующих образовательные программы профтехобразования. В структуре приема сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составляют около 80%.-0-