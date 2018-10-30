Минобразования предлагает создать ресурсные центры в области экологии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования предлагает создать ресурсные центры в области экологии. Такое предложение высказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время международной научной конференции "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоит важнейшая задача формирования эконцентрического мышления. Нужно обсуждать с молодым поколением вопросы окружающей среды, устойчивого развития. Современное образование предполагает интеграцию с наукой и производством. Очень важно, чтобы мы работали вместе, чтобы новейшие разработки внедрялись в образовательный процесс и у каждого была возможность в процессе обучения знакомиться с последними достижениями. Мы сегодня создаем ресурсные центры по разным направлениям. Было бы хорошо, если бы такие центры были и в сфере экологического образования, стали бы опорными точками, где были бы сконцентрированы лучшие достижения в этой сфере", - сказала Ирина Старовойтова.

Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина предложила проработать эту идею. "Тем более что у нас реализуется уже второй международный проект по расширению сети зеленых школ. Мы разработали курс лекций по зеленой экономике, который успешно внедрен в БГЭУ. Мы работали и с БГПУ по внедрению в курс лекций для учителей начальных классов основ зеленой экономики, перспектив экологического образования. Расширение наших контактов позволит создать необходимый базис в этой сфере", - отметила она.

Международная научная конференция "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь" проходит в Минске 30-31 октября. Национальная система играет важную роль в реализации государственной природоохранной политики и является основой информационного обеспечения управленческих решений в экологической сфере. Участники конференции ознакомятся с результатами ее 25-летнего функционирования, основными достижениями, посетят объекты наблюдений.-0-