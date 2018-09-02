Минобразования проработало поэтапные шаги повышения зарплат педагогов на 2019-2020 годы

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси проработало поэтапные шаги повышения зарплат педагогов на 2019-2020 годы. Об этом заявил глава министерства Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с постановлением правительства, уже с 1 сентября зарплаты педагогов и работников системы здравоохранения повысились. Однако этим хорошие новости для учителей не ограничиваются. "Нами отработаны поэтапные шаги дальнейшего повышения оплаты труда педагогических работников на 2019 и 2020 годы, - сказал Игорь Карпенко. - Это касается и профессорско-преподавательского состава - в соответствии с поручением Главы государства, которое прозвучало на втором съезде ученых. Наша группа во главе с профессором Шимовым, ректором экономического университета, отработала подходы по стимулированию научных работников, аспирантов, докторантов".

Министр образования подчеркнул, что престиж профессии педагога складывается не только из уровня заработной платы. "Это сфера, которая социализирует молодого человека. Наряду с родителями воспитывает подрастающее поколение. Чтобы ребенок стал успешным и уверенно вышел в самостоятельную жизнь - в качестве гражданина, хорошего семьянина и профессионала", - заключил Игорь Карпенко.-0-