Минобразования запустило более 10 нормативно-правовых актов по борьбе с насилием над детьми

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования подготовило и запустило с начала года более 10 нормативно-правовых актов по борьбе с насилием над детьми, сообщила журналистам заместитель министра образования Раиса Сидоренко сегодня перед открытием круглого стола, посвященного защите детей от насилия, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь нормативно-правовые акты касаются деятельности социально-педагогической службы", - уточнила Раиса Сидоренко.

В то же время в решении проблемы насилия над детьми очень велика роль родителей. Когда в учреждениях образования предпринимаются шаги, а в семье учащегося нет понимания проблемы, то "эффект от нашей работы становится менее значительным", отметила замминистра.

Она подчеркнула, что для защиты детей от насилия не хватает консолидации усилий. "У решения любой проблемы есть несколько составляющих. Первая - осознать, что проблема есть. Вторая - сказать об этом заинтересованным в ее решении. Третья - предпринять конкретные шаги. Заинтересованных в решении проблемы насилия над детьми у нас много. Нужно только консолидировать усилия и идти в ногу друг с другом", - считает Раиса Сидоренко.

Во время круглого стола заведующий кафедрой психологии факультета философии и социальных наук БГУ Игорь Фурманов представил исследование по оценке ситуации с насилием в отношении детей. Согласно результатам работы, мальчики и девочки в разной степени подвержены насилию: в детском возрасте мальчики в большей степени подвергаются сексуальному насилию, тогда как девочки чаще сталкиваются с проявлением насилия. Также установлен "феномен эстафеты насилия": 56,8% родителей, подвергшихся насилию в детстве, применяют эти же "методы воспитания" в отношении своих детей. Кроме того, исследование выявило низкую осведомленность детей, родителей и специалистов о психологическом насилии и показало необходимость повышения уровня знаний для защиты детей.

В обсуждении способов совершенствования деятельности по профилактике насилия над несовершеннолетним примут участие также представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), министерств образования Сербии, Черногории, Хорватии.-0-