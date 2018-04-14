Минприроды начало использовать дроны для контрольных мероприятий по наведению порядка на земле

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды начало использовать дроны для контрольных мероприятий по наведению порядка на земле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Первыми в своей работе протестировали дрон инспекторы по охране окружающей среды Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Испытания, которые проводились в Ивьевском районе при обследовании объектов по захоронению твердых коммунальных отходов (полигонов), показали высокую эффективность использования современных технологий в природоохранной деятельности. По итогам обследования полигонов выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, начат административный процесс в отношении собственника объектов", - рассказали в министерстве.

В Минприроды уточнили, что беспилотные аппараты планируется закупить во всех комитетах природных ресурсов и охраны окружающей среды. Использоваться они будут при проведении таких контрольных мероприятий по наведению порядка на земле, как контроль за недопущением размещения отходов в несанкционированных местах, соблюдением правил эксплуатации объектов захоронения твердых коммунальных отходов; недопущение выжигания сухой растительности; благоустройство мест и зон отдыха; выявление фактов распространения борщевика Сосновского и непринятие мер по его уничтожению; выявление фактов захламленности; состояние очистных сооружений.-0-