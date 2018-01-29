Минприроды предлагает запретить передвижные и контактные зоопарки в Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает запретить передвижные и контактные зоопарки в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова.
"Мы направили письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства с предложениями в проект закона "Об обращении с животными". Минприроды вышло с инициативой по установлению запрета на передвижные и контактные зоопарки, передвижные зверинцы и передвижные выставки. В таких зверинцах невозможно обеспечить должный уход и подходящие условия для содержания диких животных", - сказала Татьяна Железнова.
Она отметила, что Минприроды предлагало установить запрет на контактные зоопарки еще в прошлом году. "А с предложением запретить передвижные зоопарки мы выступили в связи с несколькими случаями, которые произошли за последнее время. Передвижной зоопарк, который прибыл в Минск на гастроли, и передвижной дельфинарий, заезжавший в Мозырь, стали причиной обращений к нам граждан. Т.к. в таких зоопарках не выполняются требования, которые Минприроды предъявляет к содержанию диких животных, мы против того, чтобы в Беларусь въезжали такие зверинцы", - отметила специалист.-0-
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