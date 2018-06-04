Минприроды ведет постоянный диалог с Литвой по БелАЭС - Худык

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ведет постоянный диалог с Литвой по БелАЭС, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"У нас ведется постоянный диалог с литовскими экологами, госструктурами, общественностью по поводу БелАЭС. Процесс идет непросто. Мы стремимся убедить общественность и официальных лиц Литвы в надежности БелАЭС. При ее строительстве для обеспечения безопасности применены самые современные технологии", - сказал Андрей Худык.

Он отметил стремление белорусской стороны к сотрудничеству с Литвой. "Это экологически чистая энергетика. Нам необходимо сотрудничать в этом плане", - подчеркнул министр.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения 3+ вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м.-0-

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