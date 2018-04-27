Минский завод виноградных вин поставил в торговую сеть Auchan ("Ашан") первую партию продукции "Жерар Депардье"

ЗАО "Минский завод виноградных вин" осуществило первую поставку своей продукции в торговую сеть Auchan ("Ашан") в Российской Федерации. Теперь в российских магазинах французской компании, работающей во многих странах мира, будет представлена премиальная водка Gerard Depardieu ("Жерар Депардье") белорусского производства, которую выпускают на Брестском филиале Минского завода виноградных вин. В Москве состоялась пресс-конференция с участием генерального директора "Ашана" Франсуа Реми и Жерара Депардье, посвященная выходу на российский рынок новой "именной" продукции.

Пресс-конференция с участием генерального директора "Ашана" Франсуа Реми и Жерара Депардье, посвященная выходу на российский рынок новой "именной" продукции

Как отметил Франсуа Реми, "Ашан" гордится тем, что эту торговую сеть выбрал Жерар Депардье. "Помимо того, что он великолепный актер, он обладает отличным вкусом и любовью к гастрономии, которыми я восхищаюсь. Сотрудничество с Жераром Депардье позволит торговой сети "Ашан" предлагать продукты, в разработке которых или в их поиске он участвовал со своей командой", – заверил Франсуа Реми.

По словам руководителя крупнейшей торговой сети в России, "Ашан" стремится к тому, чтобы стать гарантом вкусных, натуральных продуктов, полезных для здоровья. "И мы рады, что сможем продавать такие товары вместе с Жераром Депардье, который символизирует собой эту политику. Здесь соединяется французское кулинарное мастерство с белорусским и российским качественным производством", – уверил журналистов Франсуа Реми.

Более того, гендиректор сети "Ашан" уверен в экспортном потенциале новой торговой марки Gerard Depardieu Минского завода виноградных вин. "Наша компания представлена в 17 странах, и у нас есть политика развития экспорта. Мы предоставим производителям, которые подписали контракты с нашей сетью, возможность выхода на другие рынки. Белорусскую продукцию мы будем тоже продвигать через партнерские каналы, которые у нас есть. Когда я вижу, как она оформлена, когда я знаю ее качество, я уверен, что нас ждет большой успех", – подчеркнул Франсуа Реми.

К производству крепкого алкоголя под брендом Gerard Depardieu знаменитый киноактер имеет самое непосредственной отношение – он участвовал в разработке рецептуры. Как считает сам месье Депардье, продукт в итоге получился очень качественным. "Получился действительно премиальный высококачественный напиток – мягкий, гармоничный, с чисто французской элегантностью и утонченностью. Я полностью удовлетворен нашим сотрудничеством с компанией из Беларуси и уверен, что покупатели и в России, и во Франции, и в других странах должным образом оценят новый продукт", – подчеркнул господин Депардье.

По словам знаменитого актера и винодела, он давно хотел понять суть этого вида крепкого алкоголя. В восьмидесятых годах, когда Депардье впервые познакомился с этим напитком, это был спирт, смешанный с водой. "А потом я понял, что это особый напиток. Что его можно делать с таким же искусством, как во Франции делают вино. И именно такой продукт делают мои друзья в Беларуси", – сказал Жерар Депардье.

Жерар Депардье: "Я понял, что это особый напиток и его можно делать с таким же искусством, как во Франции делают вино"

Появление имени актера на этикетке новой продукции белорусского производителя имеет свою историю. Жерар Депардье с дружественным визитом посещал Минский завод виноградных вин в начале декабря 2017 года. Опытного винодела господина Депардье интересовал процесс производства "Советского Шампанского" в акратофорах методом индивидуальной шампанизации, которая внедрена на белорусском предприятии. Актер был впечатлен уровнем технологий, которые внедрены на производстве, и высоким качеством шампанского.

Жерар Депардье впечатлен уровнем технологий, которые внедрены на производстве, и высоким качеством шампанского

Во время визита месье Депардье узнал, что минское предприятие также производит и крепкие алкогольные напитки, которые экспортируются в 25 стран мира. Так родилась идея создать совместный проект под маркой Gerard Depardieu – премиальный продукт с белорусской душой и французской утонченностью.

Стоит подчеркнуть, что Жерар Депардье увлечен идеей продвижения на территории стран СНГ традиционных французских продуктов, которые производятся на местных предприятиях. По его словам, для него важны вкус, качество и натуральность сырья, из которого сделана продукция. Теперь в этом ряду – "именной" премиальный продукт с французским шармом от Минского завода виноградных вин.

Только натуральное и самое лучшее сырье используется в производстве, что позволяет выпускать продукты самого высокого качества

Gerard Depardieu изготавливается из высококачественного зернового спирта "Белальфа" с использованием артезианской воды. Сбалансированный мягкий, чистый аромат сочетается с легкой сладостью, который приобретается после обработки продукта березовым активным углем. Дополнительно этот крепкий алкоголь обрабатывают реликтовым природным кремнем.

Строжайший контроль качества выпускаемой в Бресте продукции обеспечивается использованием спиртов собственного производства. Третья производственная площадка предприятия, расположенная в Чашниках, занимается выпуском спиртов. Таким образом, на Минском заводе виноградных вин создана, по сути, замкнутая цепочка производства: от исходного сырья – зерна до выпуска конечной продукции, в которой качество строго контролируется на каждом этапе процесса.

Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели

Белорусский Gerard Depardieu вызвал интерес не только российских покупателей. Как сообщил генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, уже подписан договор на поставку продукции в ряд ресторанов Франции. Кроме того, ведутся переговоры об экспорте в Канаду.

Таким образом, крепкие алкогольные напитки, производимые Минским заводом виноградных вин, получают признание на самых требовательных рынках мира. Белорусское предприятие постоянно наращивает объемы экспорта, и сегодня за рубеж отправляется уже каждая пятая бутылка крепкого алкоголя, выпущенная заводами компании.

Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира

По словам Ивана Троцкого, за минувший год зарубежные отгрузки были увеличены в четыре раза. Руководитель белорусской компании убежден, что успешно конкурировать на зарубежных рынках можно только высоким качеством выпускаемой продукции, поэтому здесь особенно внимательно относятся к этому вопросу. "Наше предприятие сумело создать бренд "белорусская водка", который за высокое качество продукции получил заслуженное признание во многих странах мира. Теперь в линейке нашей продукции появился еще один интересный продукт – "именной", под брендом Gerard Depardieu, который, несомненно, будет пользоваться интересом покупателей", – отметил Иван Троцкий.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте – ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках – спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" уже много лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси, уступая лишь предприятиям, занимающимся переработкой и транспортировкой нефти и газа.