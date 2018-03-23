"Минсктранс" с 25 марта переводит маршруты в направлении Европы на летний график

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" скорректировал график международных маршрутов в связи с тем, что страны Европы с 25 марта переходят на летнее время, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Регулярные рейсы по маршруту Минск-Мюнхен будут выполняться из Минска с 25 марта по 27 октября от АВ "Центральный" в 12.00 по средам, пятницам; из Мюнхена - в 13.00 по пятницам, воскресеньям. Кроме того, добавляются регулярные рейсы из Минска по воскресеньям с 6 мая по 28 октября (из Мюнхена по вторникам с 8 мая по 30 октября) и четвергам с 7 июня по 30 августа (из Мюнхена по субботам с 9 июня по 1 сентября).

Также с 25 марта "Минсктранс" будет выполнять рейсы по маршрутам:

Минск-Белосток из белорусской столицы от АВ "Центральный" в 23.30 по пятницам, из Белостока в 16.00 (вместо 15.00) по воскресеньям;

Минск-Варшава (через Барановичи и Брест) из Минска от АВ "Центральный" ежедневно в 6.10 и в 18.30 (вместо 19.30), из Варшавы ежедневно соответственно в 12.00 и 16.30;

Минск-Варшава (без заезда в Барановичи и Брест) отправлением от АВ "Центральный" ежедневно в 21.30 (вместо 22.00), из Варшавы ежедневно соответственно в 21.00;

Минск-Вильнюс отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 8.30, 9.30, 11.00 и 12.00 ежедневно, в 1.35 по воскресеньям и понедельникам, из Вильнюса соответственно в 14.00,16.00, 17.30 и 18.00 ежедневно, в 17.00 по воскресеньям, в 8.00 по понедельникам. Рейс из Минска в 12.00 (от автовокзала Вильнюса в 17.30) выполняется без остановочного пункта "Ошмяны". Для рейса Минск-Вильнюс (12.00) устанавливается время прибытия в аэропорт Вильнюса 16.07 (вместо 16.47), на АВ "Вильнюс" - 16.20 (вместо 17.00), в Минск в 21.40 (вместо 22.20);

Минск-Калининград отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 6.00 (вместо 7.00) ежедневно, кроме среды и субботы, из Калининграда в 10.15 (вместо 11.15) ежедневно, кроме четверга и воскресенья;

Минск-Калининград (через Каунас) из Минска от АВ "Центральный" в 20.30 (вместо 21.00) по четвергам, пятницам, из Калининграда в 20.00 по пятницам, субботам;

Минск-Каунас отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 7.30 и 23.30 ежедневно, из Каунаса соответственно в 16.00 и в 18.40;

Минск-Киев отправлением из белорусской столицы от АВ "Центральный" в 19.00 и 22.30 ежедневно, из Киева в 19.00 и 21.30;

Минск-Рига через Вильнюс от АВ "Центральный" в 22.00 ежедневно, из Риги в 22.00 ежедневно;

Минск-Рига отправлением из Минска от АВ "Центральный" в 8.50 ежедневно, из Риги в 8.50;

Минск-Рига-Таллин из белорусской столицы от АВ "Центральный" в 21.50 по пятницам, из Таллина в 16.30 и из Риги в 21.20 по воскресеньям.-0-