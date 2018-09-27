"Минсктранс" скорректировал график международных маршрутов из-за перехода Европы на зимнее время

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расписание международных маршрутов изменится в связи с переходом Европы на зимнее время, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".
С 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года страны Европы переходят на зимнее время. Скорректировано время отправления автобусов из Минска и в Минск из европейских городов. Кроме того, некоторые регулярные рейсы добавлены, некоторые - отменены.
Изменение расписания касается маршрутов в Белосток, Варшаву, Вильнюс, Калининград, Каунас, Киев, Мюнхен, Ригу, Даугавпилс, Таллин. Подробная информация о маршрутах размещена на сайте предприятия.-0-
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