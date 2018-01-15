15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" вносит изменения в выполнение рейсов в Санкт-Петербург, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Будут выполняться регулярные рейсы через Лепель, Полоцк, Остров, Опочку, Псков, Лугу отправлением из Минска в 19.00 (18, 19, 20, 21 января) и прибытием в Санкт Петербург в 8.40; из Санкт-Петербурга - с отправлением в 18.00 (19, 20, 21, 22 января) и прибытием в белорусскую столицу в 8.10.

Не предусмотрены рейсы из Минска 15, 16, 17, 22, 23 января, из Санкт-Петербурга 16, 17, 18, 23 января.

С 24 января предприятие выполнит рейсы через Полоцк и Псков, в расписании упраздняются остановочные пункты Лепель, Остров, Опочка, Луга. Из Минска автобус будет отправляться через день в 19.00 и прибывать в Санкт-Петербург в 8.00; из Санкт-Петербурга с 25 января - в 19.00 и прибывать в Минск в 8.00. С 24 января движение по маршруту открывает российский партнер - ООО "ПТК".-0-