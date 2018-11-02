Минсвязи Беларуси и Международный союз электросвязи усилят взаимодействие

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренности об активизации сотрудничества Министерства связи и информатизации Беларуси с Международным союзом электросвязи (МСЭ) были достигнуты на 20-й полномочной конференции союза, которая проходит в Дубае с 29 октября по 16 ноября. Такая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган провел переговоры с генеральным секретарем МСЭ Хоулинем Чжао. Особое внимание было уделено обсуждению сотрудничества двух сторон для дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики в Беларуси. Константин Шульган высказал заинтересованность в реализации совместных проектов. На переговорах была рассмотрена реализация инициативы белорусской стороны по повышению статуса зонального отделения МСЭ для стран СНГ и Грузии до уровня регионального отделения.

Константин Шульган также провел переговоры с руководством регулирующего органа в области электросвязи ОАЭ. Стороны договорились о развитии взаимодействия в области связи и цифровизации.

Кроме того, министр от имени правительства Беларуси принял участие в голосовании на выборах руководства МСЭ. Генеральным секретарем повторно избран Хоулинь Чжао. Его заместителем также повторно избрали Малкольма Джонсона.-0-

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