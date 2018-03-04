Минсвязи работает с БЖД над технологией по улучшению качества передачи данных в поездах

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации совместно с Белорусской железной дорогой работает над технологией по улучшению качества передачи данных в поездах. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о повышении качества передачи данных в Беларуси, он отметил прямую зависимость от развития соответствующей инфраструктуры. К примеру, в прошлом году в Беларуси добавилось более 3 тыс. базовых станций. "Это то, что позволяет улучшить покрытие и обработать дополнительную нагрузку. Но одновременно есть вопросы, конечно, как нам удается работать, например, с поездами. Мы сейчас вместе с железной дорогой обсуждаем отдельную технологию. Полагаю, что мы найдем общий язык для улучшения покрытия", - проинформировал первый замминистра.

Дмитрий Шедко сказал, что еще одним вопросом остается скорость движения. "Поезда и машины стали двигаться быстрее, а технология 3G не поддерживает устойчивый сигнал по стандарту на скорости более 90 км/ч. Соответственно, внедрение 4G и 5G должны эту проблему решить", - подчеркнул он.

Также первый замминистра рассказал о некоторых сложностях со скоростью передачи данных в определенных зданиях. "В некоторых бизнес-центрах делаются так называемые фемтосоты. Мы их разрешили примерно три года назад. Специально этот вопрос рассматривался Государственной комиссией по радиочастотам для того, чтобы усиливать сигнал. Это связано с тем, что современные здания содержат такие конструкционные элементы, которые блокируют прохождение сигнала", - пояснил он.

Касаясь в целом развития широкополосного и мобильного интернета, Дмитрий Шедко отметил высокие темпы развития именно широкополосного стационарного доступа. "Но и по мобильному могу сказать, что у нас неплохая цифра - 75 абонентов на 100 жителей. Это достаточно высокий уровень, сравнимый с рядом европейских стран. На пятилетие мы ставим задачу достигнуть цифры в 90 абонентов", - констатировал представитель Минсвязи.-0-