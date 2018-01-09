Минсвязи выпустит почтовую марку "100 лет органам пограничной службы Беларуси"

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпустит 10 января в обращение почтовую марку "100 лет органам пограничной службы Беларуси". Такая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным пограничным комитетом Беларуси. Дизайн - Татьяны Кузнецовой, тираж марки составит 72 тыс. В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Столетие пограничной службы в Беларуси отметят 28 мая 2018 года. В этот день в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Именно эту дату считают точкой отсчета своей истории белорусские пограничники.-0-