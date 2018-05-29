Минтранс Беларуси информирует перевозчиков об особенностях движения во время ЧМ по футболу в России

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси информирует о порядке действий автоперевозчиков, планирующих осуществлять поездки в города России в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

По информации Министерства транспорта Российской Федерации, с 1 июня по 17 июля 2018 года в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи; с 1 июня по 30 июня 2018 года в Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск смогут заезжать только те автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 13.02.2018 года №153, сообщили в белорусском транспортном ведомстве.

При этом обращается внимание, что речь идет как о пассажирском транспорте, так и грузовом, включая транспортные средства, задействованные в перевозке опасных грузов.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2017 года №1426, владельцы автобусов, которые зарегистрировали свое спутниковое оборудование в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", направляют уведомления с использованием специального информационного ресурса АНО "Транспортная дирекция-2018". Уведомление о каждой поездке с указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную заявку возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.

Более подробная информация со ссылками на нормативные правовые акты размещена на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.-0-