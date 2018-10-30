Минтранс: дорожные службы Беларуси готовы к предстоящей зиме

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожные службы Беларуси готовы к предстоящей зиме. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное внимание дорожных организаций перед началом зимнего периода уделяется подготовке производственных баз, дорожно-строительной техники, а также противогололедных материалов, отметил Сергей Леончик.

"В этом году мы в плановом режиме подготовили 345 тыс. т песко-соляной смеси, 183,5 тыс. т технической соли и 122 тыс. т чистой соли. Кроме того, ведется заготовка органоминеральных смесей, которые в зимний период используются в аварийных случаях для ямочного ремонта", - сообщил представитель Минтранса. Для борьбы с гололедицей будут применяться традиционные методы, добавил он.-0-