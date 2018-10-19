Минтранс намерен ужесточить ответственность автоперевозчиков за несоблюдение требований безопасности

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций считает необходимым ужесточить ответственность автоперевозчиков за несоблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в министерстве.

"Министерство намерено инициировать внесение изменений в нормативные правовые акты для ужесточения ответственности перевозчиков за несоблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров, - отметили в Минтрансе. - Ведомство уже готовило соответствующие предложения в КоАП, но они не были поддержаны. Однако работа по реализации данной позиции будет продолжена".

Отвечая на вопрос, возможно ли отследить, где ездит водитель транспортного средства и с какой скоростью, в министерстве сообщили, что все зависит от того, регулярный это перевозчик или нерегулярный.

Требованиями Правил автомобильных перевозок пассажиров предусмотрена обязательность установки аппаратуры спутниковой навигации на транспортное средство при выполнении перевозки в регулярном сообщении. При этом такое оборудование подключается к программному комплексу оператора перевозок пассажиров, в результате чего отслеживается соблюдение схемы маршрута, расписания и др.

Что касается нерегулярных перевозчиков, то здесь все зависит от позиции руководителя организации или индивидуального предпринимателя - поставил он на свои автобусы соответствующее оборудование или нет.-0-