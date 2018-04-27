Минтруда готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Об этом сообщил сегодня начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун в пресс-центре БЕЛТА.

"Безусловно, всем комиссиям по стране будут разосланы методические рекомендации в отношении каких-то стандартных многочисленных случаев. Учитывая, что обязанность оплачивать некоторые ЖКУ по полным тарифам возникает с 1 января 2019 года, то сегодня мы как раз и разрабатываем перечень трудных жизненных ситуаций, другие рекомендации, которые будут соответственно доведены до этих комиссий", - пояснил Олег Токун.

Представитель Минтруда обратил внимание, что комиссиям по содействию занятости предоставлены широкие полномочия о включении либо исключении граждан из списка не занятых в экономике.

По его словам, первый список не занятых в экономике будет сформирован к 1 декабря 2018 года, как это и предполагалось ранее, каждый, кто попал в этот список, получит уведомление. В Минтруда пока затрудняются сказать, сколько именно человек попадут в него, идет работа над межведомственным взаимодействием по формированию такого списка.

Как сообщалось, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - с 1 октября 2019 года.-0-

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